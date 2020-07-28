Вечером 27 июля в Киеве под окнами Офиса президента Зеленского собралась толпа протестующих. Во главе — партия Петра Порошенко "Европейская солидарность".
Неудовольствие "оппозиции" было ожидаемо вызвано перемирием на Донбассе.
Протестующие развернули плакаты:
Как отмечают местные СМИ, "красной нитью через плакатное творчество проходит сравнение судьбы Зеленского и Януковича".
Требования митингующих тоже новизной не поразили:
В противном случае действующему президенту была обещана "судьба Януковича":
"Зеленский может закончить так же, как и "рейтинговый" Янукович: в Ростове", — объяснил в мегафон экс-нардеп Андрей Тетерук.
Протестующие дали президенту время на выполнение всех их "пожеланий" — до 24 августа. После этой даты, как было заявлено, они "будут защищать страну любым способом".
Известная актриса из США Мейтленд Уорд долго время снималась в проектах компании Disney.