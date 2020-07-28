"Порошенковцы" обещают: Зеленский закончит, как Янукович, - в Ростове

Вечером 27 июля в Киеве под окнами Офиса президента Зеленского собралась толпа протестующих. Во главе — партия Петра Порошенко "Европейская солидарность".

Неудовольствие "оппозиции" было ожидаемо вызвано перемирием на Донбассе.

Протестующие развернули плакаты:

"Зелю вон", "Портнова под арест", "Воюй с Россией, а не с патриотами".

Как отмечают местные СМИ, "красной нитью через плакатное творчество проходит сравнение судьбы Зеленского и Януковича".

Требования митингующих тоже новизной не поразили:

отменить перемирие;

отменить запрет на разведку и диверсии;

уволить "инициатора прекращения огня на Донбассе Андрея Ермака";

увеличить финансирование армии.

В противном случае действующему президенту была обещана "судьба Януковича":

"Зеленский может закончить так же, как и "рейтинговый" Янукович: в Ростове", — объяснил в мегафон экс-нардеп Андрей Тетерук.

Протестующие дали президенту время на выполнение всех их "пожеланий" — до 24 августа. После этой даты, как было заявлено, они "будут защищать страну любым способом".