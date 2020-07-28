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Генпрокурор США: события в Портленде - это анархия и беззаконие

Мир

Генеральный прокурор США Уильям Барр выступая в Конгрессе сегодня, 28 июля, защищал "агрессивную реакцию" федеральных правоохранительных органов на гражданские беспорядки в Америке.

Барр уверен:

"жестокие бунтовщики и анархисты подчинили себе протестующих из-за беззакония, творимого полицией в адрес чернокожих американцев, тех самых протестов, толчком к которым стала смерть Джорджа Флойда от рук полиции Миннеаполиса".

По мнению генпрокурора, насилие, происходящее в Портленде, Орегоне и других городах, не связано со смертью Флойда:

"В сценах разрушения, которые мы все видим на кадрах из Портленда, отсутствуют даже намеки на попытки бунтовщиков связать свои действия со смертью Джорджа Флойда или с каким-либо законным призывом к реформам. То, что там происходит сейчас — беспорядки, анархия и беззаконие", — сказал Барр.

Генеральный прокурор считает, что вмешательство федеральных правоохранителей в ситуацию с протестами в Портленде — необходимая мера для урегулирования ситуации.

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