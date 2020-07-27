Правозащитные организации при ООН, ученые из разных стран мира и эксперты в области прав человека, международного права и религии заявили о том, что необходимо прекратить репрессии в отношении церкви Синчонджи и международной организации за мир HWPL при ЭКОСОС ООН, которых обвинили в распространении COVID-19.
Вскрыта темная сторона мер по борьбе властей Южной Кореи с коронавирусом. В стране имеют место случаи насилия, преследования, незаконного увольнения с работы, дискриминации и два летальных исхода.
11 неправительственных организаций представили доклад под названием "Члены Синчонджи как козлы отпущения в ситуации с COVID-19 в Южной Корее".
"Синчонджи подвергалась преследованиям со стороны правительства и общества Южной Кореи. Хотя некоторые правительственные меры, казалось, были вызваны законными проблемами общественного здравоохранения, другие, по-видимому, преувеличивали роль церкви в этой вспышке. Правительство Сеула заблокировало церкви Синчонджи в столице, и некоторые основные протестантские группы обвинили церковь в умышленном распространении этой болезни", — говорится в докладе ООН со ссылкой на отчет Комиссии США по международной религиозной свободе.
Отмечается, что в преследовании церкви Синчонджи и HWPL скрыты политические мотивы, так как власти страны могут использовать их, чтобы скрыть свои ошибки.
Последнюю неделю по всей территории Белоруссии проходят массовые акции протеста против нынешнего президента страны Александра Лукашенко.