ООН выступает против репрессий в Корее из-за COVID-19

Правозащитные организации при ООН, ученые из разных стран мира и эксперты в области прав человека, международного права и религии заявили о том, что необходимо прекратить репрессии в отношении церкви Синчонджи и международной организации за мир HWPL при ЭКОСОС ООН, которых обвинили в распространении COVID-19.

В Южной Корее выявлено более 6 тысяч нарушений прав человека

Вскрыта темная сторона мер по борьбе властей Южной Кореи с коронавирусом. В стране имеют место случаи насилия, преследования, незаконного увольнения с работы, дискриминации и два летальных исхода.

11 неправительственных организаций представили доклад под названием "Члены Синчонджи как козлы отпущения в ситуации с COVID-19 в Южной Корее".

"Синчонджи подвергалась преследованиям со стороны правительства и общества Южной Кореи. Хотя некоторые правительственные меры, казалось, были вызваны законными проблемами общественного здравоохранения, другие, по-видимому, преувеличивали роль церкви в этой вспышке. Правительство Сеула заблокировало церкви Синчонджи в столице, и некоторые основные протестантские группы обвинили церковь в умышленном распространении этой болезни", — говорится в докладе ООН со ссылкой на отчет Комиссии США по международной религиозной свободе.

Отмечается, что в преследовании церкви Синчонджи и HWPL скрыты политические мотивы, так как власти страны могут использовать их, чтобы скрыть свои ошибки.