Уруский: Украина и Россия не будут сотрудничать в военных вопросах

Украины и Россия не могут сотрудничать ни по каким вопросам. Особенно это касается военно-технических вопросов.

Такое заявление сделал украинский вице-премьер, подчеркнув, что предприятиям нужно сосредоточиться на импортозамещении и поиске новых рынков.

"Моя позиция однозначна: сейчас никакого сотрудничества с Российской Федерацией быть не может в принципе. На самом деле я еще в 1990-х об этом говорил, потому что в России была четкая программа отстранения Украины от кооперации военно-технического сотрудничества. Понятно, что государство не может взять на себя все вопросы импортозамещения. Но определить стратегические моменты мы должны. А менеджмент, каждое предприятие должно искать европейский рынок, американский рынок, азиатский рынок. Мир на одной стране клином не сошелся", — подчеркнул министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Украина уже оказалась в зависимом положении от Вашингтона и МВФ. Новый "хозяин" пришел из Европы: Евросоюз пригрозил оставить "незалежную" без кредитов.