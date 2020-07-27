Украина обвинила республики Донбасса в нарушении перемирия

Командующий ВСУ Владимир Кравченко сообщил о нарушении перемирия, которое начало действовать с 00:01 27 июля.

По его словам, обстрелы со стороны республик Донбасса произошли в период с 0:20-0:45.