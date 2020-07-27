Командующий ВСУ Владимир Кравченко сообщил о нарушении перемирия, которое начало действовать с 00:01 27 июля.
По его словам, обстрелы со стороны республик Донбасса произошли в период с 0:20-0:45.
"С начала прекращения огня со стороны республик Донбасса осуществили два обстрела. Один из обстрелов был в 0:20-0:45. Потерь со стороны военных нет", — отметил Кравченко.
Последнюю неделю по всей территории Белоруссии проходят массовые акции протеста против нынешнего президента страны Александра Лукашенко.