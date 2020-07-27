Правительство Германии приветствует бессрочное перемирие на юго-востоке Украины, которое было согласованно на переговорах Контактной группы.

Об этом сообщил заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер.

"Правительство ФРГ приветствует согласование в трехсторонней контактной группе, которая состоит из представителей Украины, России и ОБСЕ, дополнительных мер, которые действуют с сегодняшней ночи. К ним относится запрет на тяжелое вооружение, дроны и операции по саботажу, механизм координации нарушений режима прекращения огня и особая охрана гражданских объектов. Призываем все стороны в полной мере поддерживать режим прекращения огня, придерживаться общих обязательств в рамках минских договоренностей", — пояснил политик.