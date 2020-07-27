Сербия признала выгоду от соглашения с ЕАЭС

Производители сербского сыра и алкоголя получили новые возможности. Это произошло благодаря ратификации соглашения о беспошлинной торговле ЕАЭС и Сербии.

Наиболее выгодно это для пищевой промышленности.

"Ратификация соглашения дает возможность поставлять сербскую продукцию на рынок с почти 200 миллионами потребителей. Особо выделил бы сыры и фруктовую ракию. Большие возможности для пищевой промышленности, которые мы должны использовать, особенно сейчас, когда все закрываются из-за COVID-19 и многим странам требуется возможность экспортировать свои товары", — заявил министр сельского хозяйства Бранислав Недимович.

Белград подписал соглашение с Евразийским экономическим союзом еще осенью 2019 года. Теперь его должна ратифицировать каждая страна-участница. Россия сделала это 25 июля.

После ратификации соглашения Сербия сможет экспортировать без пошлин сыры из козьего и овечьего молока, коньяк, сигареты.

Ранее "Правда.Ру" писала, что к ЕАЭС не спешит присоединяться Азербайджан. Как отметил азербайджанский политолог Тофик Аббасов, у страны и так хорошие двусторонние взаимоотношения с Россией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией — со всеми странами Союза, кроме Армении.