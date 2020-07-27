День независимости Молдавии отметят скромно

Власти Молдавии отказались от массовых мероприятий в День независимости. Коррективы в празднование внесла эпидемия коронавируса.

Все значимые события граждане смогут посмотреть по телевизору.

"Мы обсудили национальные праздники, которые в Молдавии отмечают в конце августа, в этом году, разумеется, мы не сможем проводить эти мероприятия при участии населения. Будет больше культурных мероприятий, которые будут транслироваться по ТВ", — заявил премьер-министр Молдавии Ион Кику.

Праздников, которые выпадают на конец августа, в Молдавии сразу три. 24 августа страна отмечает освобождение от фашизма, 27 августа — День независимости, 31 августа — Национальный день родного языка.

Напомним, что в Молдавии продлен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса. В очередной раз его продлили 24 июля. Режим ЧП будет действовать в стране до конца лета.

С начала эпидемии в республике выявлено 23 034 случая заражения коронавирусом. Вирус унес жизни 735 местных жителей.

Ранее "Правда.Ру" писала, что после поездки в Россию президенту Молдавии Игорю Додону пришлось уйти на самоизоляцию. Глава республики посетил Москву 24 июня. В столице России прошел парад Победы. Президента тщательно проверили на коронавирус до поездки и после нее. Все тесты оказались отрицательными.