Опрос: Россияне любят Лукашенко

Положительное отношение к Александру Лукашенко испытывают больше половины россиян. Такой ответ дали 52% респондентов.



Опрос провели исследователи ВЦИОМ. Согласно ему, из числа тех, кто симпатизирует президенту Белоруссии, треть уважают Лукашенко, 18% испытывают симпатию, 14% доверяют.



По итогам опроса выяснилось, что 35% опрошенных безразличны к президенту Белоруссии. А вот 9% испытывают к нему негативные чувства.



Оценивая отношения России и Белоруссии, число россиян, которые считают, что отношения ухудшаются, увеличилось в два раза. В декабре 2019 года такой ответ выбрали 12% опрошенных, а сейчас – 21%. Половина респондентов изменений во взаимоотношениях не заметила, 11% считают, что отношения стали лучше.



Треть участников опроса описали российско-белорусские отношения как нормальные и спокойные. Каждый пятый охарактеризовал их как прохладные, 17% дал определение "хорошие", 15% - "дружественные" и только 6% оценил их как напряженные.



Ранее "Правда.Ру" писала, что Белоруссии грозит "бархатная революция". Последнюю неделю в стране проходят массовые акции протеста.