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В Китае зафиксировано рекордное число новых заражений COVID с апреля

Мир

Китай сегодня, 27 июля, зафиксировал 61 новый случай заболевания коронавирусом — это самый высокий ежедневный показатель с апреля.

По данным Национальной комиссии здравоохранения:

  • 57 новых случаев заболевания внутри страны были обнаружены в крайнем северо-западном Синьцзянском регионе, где в середине июля произошла внезапная вспышка заболевания в столице региона Урумчи.
  • 14 случаев заболевания зарегистрированы в северо-восточной провинции Ляонин, где на прошлой неделе в городе Далянь вспыхнул новый кластер.
  • Два случая заболевания обнаружены в провинции Цзилинь близ северокорейской границы — впервые с конца мая.
  • Еще четыре случая инфекции, подтвержденных в понедельник, были завезены из-за границы.

Китайские власти развернули массовое тестирование для сотен тысяч человек в портовом городе Далянь.

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