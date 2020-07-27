В Китае зафиксировано рекордное число новых заражений COVID с апреля

Китай сегодня, 27 июля, зафиксировал 61 новый случай заболевания коронавирусом — это самый высокий ежедневный показатель с апреля.

По данным Национальной комиссии здравоохранения:

57 новых случаев заболевания внутри страны были обнаружены в крайнем северо-западном Синьцзянском регионе, где в середине июля произошла внезапная вспышка заболевания в столице региона Урумчи.

14 случаев заболевания зарегистрированы в северо-восточной провинции Ляонин, где на прошлой неделе в городе Далянь вспыхнул новый кластер.

Два случая заболевания обнаружены в провинции Цзилинь близ северокорейской границы — впервые с конца мая.

Еще четыре случая инфекции, подтвержденных в понедельник, были завезены из-за границы.

Китайские власти развернули массовое тестирование для сотен тысяч человек в портовом городе Далянь.