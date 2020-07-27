80 человек убиты в Судане неизвестными террористами

Судан направит правительственные войска в регион Дарфур, где в выходные произошел "всплеск насилия". Военные будут защищать людей во время сельскохозяйственного сезона.

Об этом сегодня проинформировал премьер-министр Судана Абдалла Хамдок в ответ на сообщение Управления ООН координации гуманитарных вопросов (УКГВ) о том, что

неизвестные боевики убили более 60 человек в регионе в субботу, а еще 20 — накануне. Несколько деревень были сожжены, а рынки и магазины разграблены.

"Эскалация насилия в различных частях Дарфурского региона ведет к увеличению числа перемещенных лиц, подрывает сельскохозяйственный сезон, приводит к гибели людей и потере средств к существованию, и вызывает рост гуманитарных потребностей", — говорится в заявлении комитета ООН.

До сих пор ни одна группировка не взяла на себя ответственность за эти нападения.

На протяжении почти двух десятилетий в Данфуре не прекращается конфликт между повстанцами и силами, лояльными к экс-президенту Омару аль-Баширу, который был свергнут в прошлом году.

За это время, по данным ООН, около 300 тысяч человек погибли и 2 млн были перемещены.

Аль-Башир, пришедший к власти в результате госпереворота в 1989 году, разыскивается Международным уголовным судом (МУС) по обвинению в военных преступлениях и геноциде в регионе Данфур.