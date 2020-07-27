Судан направит правительственные войска в регион Дарфур, где в выходные произошел "всплеск насилия". Военные будут защищать людей во время сельскохозяйственного сезона.
Об этом сегодня проинформировал премьер-министр Судана Абдалла Хамдок в ответ на сообщение Управления ООН координации гуманитарных вопросов (УКГВ) о том, что
"Эскалация насилия в различных частях Дарфурского региона ведет к увеличению числа перемещенных лиц, подрывает сельскохозяйственный сезон, приводит к гибели людей и потере средств к существованию, и вызывает рост гуманитарных потребностей", — говорится в заявлении комитета ООН.
До сих пор ни одна группировка не взяла на себя ответственность за эти нападения.
На протяжении почти двух десятилетий в Данфуре не прекращается конфликт между повстанцами и силами, лояльными к экс-президенту Омару аль-Баширу, который был свергнут в прошлом году.
За это время, по данным ООН, около 300 тысяч человек погибли и 2 млн были перемещены.
Аль-Башир, пришедший к власти в результате госпереворота в 1989 году, разыскивается Международным уголовным судом (МУС) по обвинению в военных преступлениях и геноциде в регионе Данфур.
Последнюю неделю по всей территории Белоруссии проходят массовые акции протеста против нынешнего президента страны Александра Лукашенко.