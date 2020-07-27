Коронавирус проник в Северную Корею - заявили государственные СМИ

Северная Корея сообщила о том, что в стране появился первый "предполагаемый случай заболевания коронавирусом".

Государственное СМИ — ИА ЦТАК — сообщило, что "человек, который перебежал в Южную Корею три года назад, на прошлой неделе вернулся через демаркационную линию с симптомами COVID-19".

Лидер КНДР Ким Чен Ын провел экстренное совещание с высшими должностными лицами, наложив запрет на въезд в приграничный город Кэсон.

На субботнем заседании Политбюро было сказано, что Ким Чен Ын приказал создать "максимальную аварийную систему" для сдерживания вируса.

"Ким также начал расследование того, как этому человеку удалось пересечь сильно укрепленную границу, — пишет ЦТАК, предупреждая виновных, что "будет применено суровое наказание".

Напомним, что до этого случая Северная Корея не сообщала о каких-либо вирусных случаях, но аналитики говорили, что это маловероятно.

Северная Корея закрыла свои границы и поместила тысячи людей в изоляцию шесть месяцев назад, когда вирус распространился по всему миру.