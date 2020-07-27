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Турецкое СМИ обвинило Минобороны Египта в создании фейка

Мир

Министерство обороны Египта использовало старую фотографию французского военного корабля для отчета о совместных учениях с Францией.

Так прокомментировало турецкое информационное агентство Anadolu заявление об учениях в Средиземном море, в которых приняли участие египетский корвет Tahya Misr и французское судно F713 Aconit, опубликованное в субботу на сайте Минобороны Египта.

«Совместные учения с Францией были сосредоточены на сотрудничестве в выполнении боевых задач на море против военно-морских сил противника с использованием живого огня. Учения показали, что и Каир, и Париж привержены морской безопасности и стабильности в Средиземном море", - говорится в заявлении, которое сопровождалось фотографией двух кораблей в действии.

Эта новость была подхвачена средствами массовой информации за рубежом и дома, причем многие египетские издания также использовали изображение Министерства обороны в своих статьях.

Но Anadolu настаивает на том, что египетские военные распространяли "фальшивые фотографии":

"Было установлено, что изображение египетского военного судна было добавлено к фотографии французского корвета F713 путем редактирования фотографий", - говорится в сообщении.

Турецкие журналисты даже нашли исходную фотографию Aconit, заявив, что она была взята с сайта ВМС США и сделана во время американо-французских военно-морских учений еще в 2013 году.

Никаких комментариев ни из Каира, ни из Парижа не последовало.

Отношения с Египтом и Францией остаются напряженными из-за Ливии. Анкара активно поддерживает ливийское правительство национального согласия (ГНА) в конфликте в богатой нефтью стране, одновременно обвиняя Каир и Париж в том, что они находятся на стороне соперничающей Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара.

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