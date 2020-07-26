Во время своей традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра Папа Римский Франциск приветствовал очередное соглашение по Донбассу, которое было достигнуто на переговорах контактной группы.
"С удовлетворением узнал о достижении соглашения в Донбассе, еще одном шаге во имя примирения на этой многострадальной земле", - сказал понтифик.
Напомним, сторонам удалось согласовать механизм бессрочного прекращения огня, который насчет действовать с 27 июля.
Экс-министр иностранных дел Украины высказался о Крыме в Facebook.