Папа Римский оценил очередное соглашение по Донбассу

Во время своей традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра Папа Римский Франциск приветствовал очередное соглашение по Донбассу, которое было достигнуто на переговорах контактной группы.

"С удовлетворением узнал о достижении соглашения в Донбассе, еще одном шаге во имя примирения на этой многострадальной земле", - сказал понтифик.

Напомним, сторонам удалось согласовать механизм бессрочного прекращения огня, который насчет действовать с 27 июля.