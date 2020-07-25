В департаменте информации и печати МИД рассказали агентству РИА Новости, что Таджикистан оповестил Россию о своем намерении возобновить авиасообщение между государствами.
"Мы официально проинформировали российскую сторону о решении правительства Таджикистана возобновить авиасообщение с РФ", — заявил собеседник агентства.
Известно, что на данный момент между Таджикистаном и Россией выполняются только чартерные рейсы.
Одной из причин, почему ВСУ ушли из Крыма и полуостров ушел в РФ, по словам экс-главы Генштаба ВСУ, была всецелая поддержка населением Крыма действий России.