Таджикистан предложил России возобновить авиасообщение

В департаменте информации и печати МИД рассказали агентству РИА Новости, что Таджикистан оповестил Россию о своем намерении возобновить авиасообщение между государствами.

"Мы официально проинформировали российскую сторону о решении правительства Таджикистана возобновить авиасообщение с РФ", — заявил собеседник агентства.

Известно, что на данный момент между Таджикистаном и Россией выполняются только чартерные рейсы.