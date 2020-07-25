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Таджикистан предложил России возобновить авиасообщение

Мир

В департаменте информации и печати МИД рассказали агентству РИА Новости, что Таджикистан оповестил Россию о своем намерении возобновить авиасообщение между государствами.

"Мы официально проинформировали российскую сторону о решении правительства Таджикистана возобновить авиасообщение с РФ", — заявил собеседник агентства.

Известно, что на данный момент между Таджикистаном и Россией выполняются только чартерные рейсы.

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