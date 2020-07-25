Америка скупила девяносто процентов препарата против коронавируса

Президент соединенных штатов Америки Дональд Трамп предполагает, что препарат "Ремдесивир" является лучшим лекарством от коронавируса на данный момент.

По его словам, американские власти скупили девяносто процентов запасов этого лекарства.

"Моя администрация обеспечила контроль над 90% мировых запасов препарата "Ремдесивир", который обладает великолепным действием", — не без гордости сообщил Трамп.

По информации сайта РБК, это средство применялось для лечения лихорадки Эбола. Зарубежные исследователи обратили внимание на блокировку ремдесивира и на размножение коронавируса. В мае США выдали экстренное разрешение на использование препарата для лечения зараженных коронавирусом.