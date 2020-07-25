Посылки с неизвестными семенами получили несколько жителей штата Вирджиния.
По информации департамента сельского хозяйства, семена пришли, представляется, из Китая.
Власти призывают не сажать неизвестные растения и обратиться в правоохранительные органы.
"Типы семян в посылках в настоящее время неизвестны, они могут быть инвазивными видами растений. Посылки были отправлены по почте, и на них могут быть китайские надписи", — сообщается на сайте департамента сельского хозяйства штата.
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