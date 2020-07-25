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Жителям Вирджинии прислали семена неизвестного происхождения

Мир » Северная Америка » США и Канада

Посылки с неизвестными семенами получили несколько жителей штата Вирджиния.

По информации департамента сельского хозяйства, семена пришли, представляется, из Китая.

Власти призывают не сажать неизвестные растения и обратиться в правоохранительные органы.

"Типы семян в посылках в настоящее время неизвестны, они могут быть инвазивными видами растений. Посылки были отправлены по почте, и на них могут быть китайские надписи", — сообщается на сайте департамента сельского хозяйства штата.

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