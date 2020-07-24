Принц Гарри и Меган Маркл обратились в суд из-за съемок сына с дронов

Папарацци уже давно шпионят за членами королевской семьи — принцем Гарри, его супругой Меган Маркл.

Но теперь объектом преследования стал и сын звездной пары — Арчи, которому 1 год и 2 месяца. Папарацци сделали фотографии незаконно, поэтому супруги подали иск в суд.

Журналисты использовали дроны в шести метрах от дома звездной семьи, делали фотографии через окна, летали на вертолетах через задний двор и т.д.

Родители настаивают, чтобы им вернули все снимки. Через суд они намерены добиваться соблюдения неприкосновенности их личного пространства.

Напомним, ребенок в семье принца родился 6 мая 2019 года. Мальчика назвали Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор. Принц Гарри и Меган Маркл живут сейчас в США, так как отказались от королевских полномочий.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Меган Маркл обвинила королевскую семью в своем нервном срыве.