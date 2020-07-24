На Украины спрогнозированы скорые массовые беспорядки

Осенью Украину ждут проблемы — не исключены массовые беспорядки из-за "расслабленной правоохранительной системы" Об этом заявил политолог Михаил Погребинский.

После комментария в эфире телеканала NewsOne захвата автобуса в городе Луцк, Погребинский высказал мнение, что чем ближе даты местных выборов, тем сильнее будет напряженность в стране.

Выступления могут приобрести массовый характер. Он также отметил, что у правоохранителей осталась пара месяцев для того, чтобы показать свою способность "работать против беспредела представителей радикальных организаций. Если она этого не покажет, значит, они будут жить своей жизнью и нам всем мало не покажется".

Напомним, 21 июля вооруженный мужчина взял в заложники пассажиров автобуса в Луцке и удерживал их около 12 часов. В конечном счете Максим Кривош сам сообщил полиции о наличии оружия и взрывных устройств. Кривош сдался сам, освободив 13 заложников, никто не пострадал. Кривошу предъявили обвинение в терроризме, захвате заложников и незаконном хранении оружия.

Впрочем, как пишут авторы телеграм-канала "Разведчик", "теракты делаются с разными целями, но в конечном итоге сводятся к тому, чтобы вызвать страх, показать беспомощность силовых структур или поставить ультиматум.

О мотивах луцкого террориста Максима Кривоша можно строить разные теории, но это не имеет значения: судя по заявленным требованиям в применении такого инструмента воздействия не было логики — какую задачу решил заложников?

Что делал сотрудник Офиса Президента Кирилл Тимошенко на месте проведения спецоперации? Возможно, кто-то в Офисе Президента пересмотрел сериалов и хочет получить реноме тонкого игрока? Если выяснится, что это постановка, то она не тянет даже на троечку".

При этом ветеран группы спецназначения "Вымпел" назвал Зеленского красавцем из-за того, что тот решился на переговоры с захватчиком. И действительно, все-таки после этого террорист отпустил заложников.

"Но нашлись и те, кто усомнился в том, что людей освободили именно благодаря 16-секундному видео, которое записал украинский президент по требованию преступника. Появились даже конспирологические теории, что весь теракт был постановкой, чтобы поднять рейтинг Зеленского, — добавили авторы 360tv. ru.