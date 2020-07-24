Доступ к Айя Софии перекрыли

Храм Святой Софии в Стамбуле недоступен для туристов. До завтрашнего утра здесь будет проходить мусульманское богослужение.

Оно состоится 24 июля впервые за 86 лет.

"Все выделенные для намаза открытые площадки заполнены. По причине пандемии больше гости приниматься не могут, проход остановлен. Айя-София будет открыта для молитв до утра", — сообщил губернатор Стамбула Али Ерликайя.

Закрыт не только храм, но и доступ в район, где находится Айя София.

Напомним, что 10 июля турецкий суд отменил постановление 1934 года, по которому собор Святой Софии был превращен из мечети в музей. Это решение вернуло Айя Софии статус мечети, а президент Турции Реджеп Эрдоган тут же подписал указ о возобновлении мусульманских богослужений в здании.

Власти страны обещали, что доступ в храм для туристов останется. Кроме того, храм будут охранять как объект Всемирного наследия. В здании будут ускорены реставрационные работы, а иностранцы смогут посещать Айя Софию бесплатно. Власти уверены, что интерес к храму теперь только вырастет, потому что туристы-мусульмане смогут свободно участвовать в богослужениях.