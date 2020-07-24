Анкара недовольна возможными санкциями со стороны Франции

Турция не боится санкций Франции и Евросоюза. При этом осуждает президента Эммануэля Макрона, который угрожал санкциями.

Такое мнение высказали в МИД Турции.

"Франция теряет свой нейтралитет и шанс внести вклад в стабильность с каждым своим заявлением и каждым неправильным шагом в контексте событий в Восточном Средиземноморье. Заявления президента Макрона не имеют значения для нашей страны. Угрожать Турции санкционным языком никто не вправе", — подчеркнул пресс-секретарь турецкого МИД Хами Аксой.

Угрозы Макрона связаны с поведением Турции в Восточном Средиземноморье. Президент Франции заявил, что страны, нарушающие морское пространство Евросоюза, должны быть наказаны санкциями. Он согласился с тем, что Турция нарушает суверенитет Кипра и Греции.

Напомним, что Турция начала исследование морского ландшафта неподалеку от греческих островов. Это вынудило власти организовать повышенную боевую готовность. Турки намерены проводить исследование до 2 августа. По мнению экспертов, до конца лета конфликт между Турцией и Грецией разгорится с новой силой.