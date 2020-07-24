Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс отверг теорию о том, что он каким-либо образом причастен к распространению инфекции.
"Они говорят: окей, мы делаем деньги, значит, мы пытаемся убивать людей с помощью вакцин", — рассказывает Гейтс.
Он напомнил, что отдал более 250 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом.
Артефакты, найденные археологами в пещере в Центральной Мексике, являются убедительным доказательством того, что люди заселяли континент на 15 тысяч лет раньше, чем принято считать.