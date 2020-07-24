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Основатель Microsoft опроверг информацию о своей причастности к COVID

Мир

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс отверг теорию о том, что он каким-либо образом причастен к распространению инфекции.

"Они говорят: окей, мы делаем деньги, значит, мы пытаемся убивать людей с помощью вакцин", — рассказывает Гейтс.

Он напомнил, что отдал более 250 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом.

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