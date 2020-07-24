Красный Крест предупреждает о большой миграции после COVID-19

Коронавирусный кризис может вызвать огромные волны новой миграции, как только границы вновь откроются.

С таким предупреждением выступил Глава Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) Джаган Чапагейн.

По его словам, в международной гуманитарной организации "глубоко обеспокоены вторичными последствиями пандемии, поскольку закрытие границ и коронавирусные ограничения привели миллионы людей к нищете".

"Многие люди уже стоят перед выбором: рискнуть подвергнуться воздействию коронавируса или остаться голодными, — говорит Чапагейн. — Не секрет, что многие люди потеряли и продолжают терять средства к существованию и готовы, как только границы начнут открываться, переехать туда, где есть работа. Мы не должны удивляться, если в ближайшие месяцы и годы произойдет массовое воздействие на миграцию".

Чапагейн напомнил, что "стоимость поддержки мигрантов во время транзита и, конечно же, когда они достигают страны назначения, намного больше, чем поддержка людей в их жизнеобеспечении, образовании, медицинских потребностях в их собственной стране" и призвал уже сейчас начать помогать наиболее пострадавшим экономикам мира.

И о вакцинации

Чапагейн также осудил усилия некоторых стран сначала обеспечить вакцинами своих собственных людей: