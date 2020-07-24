Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Обновление Google крадет данные из 337 приложений для Android
Капуста, огурцы и кимчи так же эффективны против COVID, как маски
Для голосования на выборах-2020 отводятся три дня
Мишустин подписал распоряжение о компенсации стоимости турпутевок
"Дачную амнистию" предложено продлить до 2026 года
В Греции бушуют лесные пожары, вышедшие из-под контроля
Надежды кинотеатров рухнули: Disney откладывает выход трех блокбастеров
ЦИК то размещает опрос о многодневном голосовании, то удаляет. Зачем?
Путин и Трамп пообщались по телефону

Красный Крест предупреждает о большой миграции после COVID-19

Мир

Коронавирусный кризис может вызвать огромные волны новой миграции, как только границы вновь откроются.

С таким предупреждением выступил Глава Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) Джаган Чапагейн.

По его словам, в международной гуманитарной организации "глубоко обеспокоены вторичными последствиями пандемии, поскольку закрытие границ и коронавирусные ограничения привели миллионы людей к нищете".

"Многие люди уже стоят перед выбором: рискнуть подвергнуться воздействию коронавируса или остаться голодными, — говорит Чапагейн. — Не секрет, что многие люди потеряли и продолжают терять средства к существованию и готовы, как только границы начнут открываться, переехать туда, где есть работа. Мы не должны удивляться, если в ближайшие месяцы и годы произойдет массовое воздействие на миграцию".

Чапагейн напомнил, что "стоимость поддержки мигрантов во время транзита и, конечно же, когда они достигают страны назначения, намного больше, чем поддержка людей в их жизнеобеспечении, образовании, медицинских потребностях в их собственной стране" и призвал уже сейчас начать помогать наиболее пострадавшим экономикам мира.

И о вакцинации

Чапагейн также осудил усилия некоторых стран сначала обеспечить вакцинами своих собственных людей:

"Вирус пересекает границу, поэтому довольно близоруко думать, что я прививаю своих людей, но оставляю всех остальных без вакцинации, и мы все равно будем в безопасности", — сказал он.

Последние материалы
Обновление Google крадет данные из 337 приложений для Android
Капуста, огурцы и кимчи так же эффективны против COVID, как маски
Для голосования на выборах-2020 отводятся три дня
Мишустин подписал распоряжение о компенсации стоимости турпутевок
"Дачную амнистию" предложено продлить до 2026 года
В Греции бушуют лесные пожары, вышедшие из-под контроля
Надежды кинотеатров рухнули: Disney откладывает выход трех блокбастеров
ЦИК то размещает опрос о многодневном голосовании, то удаляет. Зачем?
Полицейский участок в Италии закрыт, все сотрудники арестованы
Эпидемиолог Гундаров: от чего гибнут врачи при пандемии
Популярное
Гипотезы. Наука
В Центральной Мексике найдены артефакты 33-тысячелетней давности

Артефакты, найденные археологами в пещере в Центральной Мексике, являются убедительным доказательством того, что люди заселяли континент на 15 тысяч лет раньше, чем принято считать.

В Центральной Мексике найдены артефакты 33-тысячелетней давности
Выплаты на детей предложили сделать ежемесячными
Партии
Выплаты на детей предложили сделать ежемесячными
Экономика и бизнес
Под колпаком: "ГАЗ" обязали отчитываться перед Минфином США
Фигурное катание
В Балашихе прошло прощание с фигуристкой Александровской
Василий Амирджанов Партия Путина станет конкурентом "Единой России" Василий Амирджанов Игорь Буккер Вызвана ли смерть Цезаря извержением вулкана Игорь Буккер Любовь Степушова Холодная война между США и Китаем становится все жарче Любовь Степушова
Комментарии
Владимир Зотов рассказал, какой сценарий разыгрывает Запад в Белоруссии
"Кристально чистый человек": Жириновский получил, что хотел
Макаревич собирается подать в суд на депутата из Новосибирска
Под колпаком: "ГАЗ" обязали отчитываться перед Минфином США
Макаревич собирается подать в суд на депутата из Новосибирска
Владимир Зотов рассказал, какой сценарий разыгрывает Запад в Белоруссии
Макаревич собирается подать в суд на депутата из Новосибирска
Блогера арестовали на неделю за неуважение к власти
В Краснодарском крае обманутым дольщикам компенсировали потери
Под колпаком: "ГАЗ" обязали отчитываться перед Минфином США
Холодная война между США и Китаем становится все жарче
В Краснодарском крае обманутым дольщикам компенсировали потери
США требуют от России "сломать" ядерное оружие
США требуют от России "сломать" ядерное оружие
Под колпаком: "ГАЗ" обязали отчитываться перед Минфином США
Под колпаком: "ГАЗ" обязали отчитываться перед Минфином США
Словарь спиртных напитков (от А до Я)
Под колпаком: "ГАЗ" обязали отчитываться перед Минфином США
Подведены итоги 30 лет украинской независимости
Подведены итоги 30 лет украинской независимости
Под колпаком: "ГАЗ" обязали отчитываться перед Минфином США
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ