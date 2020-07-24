Полицейский участок в Италии закрыт, все сотрудники арестованы

Группа карабинеров военной полиции Италии в городе Пьяченца были арестованы, участок, в котором они служили, закрыт после того, как следователи начали расследование уголовного дела о торговле наркотиками, шантаже и пытках.

Отчеты о "подвигах" полицейских были на первых полосах новостей в Италии в четверг, и местный прокурор Грация Праделла заявила, что "они были настоящими преступниками".

Обвинения читаются как страницы криминального романа, в котором события разворачиваются в те недели, когда в Италия действовал режим карантина, хотя началась история — как теперь стало известно — в 2017 году.

"В то время как город Пьяченца считал погибших от коронавируса, эти карабинеры поставляли наркотики наркоторговцам и наркоманам прямо домой, поскольку те сами не могли выйти за ними на улицу. Они действовали как завсегдатаи преступных синдикатов", — рассказывает прокурор.

Для справки: Пьяченца находится в северном регионе Италии и входит в число наиболее пострадавших от пандемии городов.

В самом участке, по данным СМИ, тоже творился полный беспредел:

подозреваемые, которых доставляли на допрос, подвергались жестокому обращению и даже пыткам.

Согласно аудиозаписи прослушки телефонов обвиняемых полицейских, они были абсолютно уверены в своей безнаказанности и в том, что их "никогда не поймают":

"Я создал преступную банду, ребята! Короче говоря, мы построили пирамиду. Мы стоим на вершине-я, ты и он-мы неприкасаемы" — звучит мужской голос

Всем 12 участникам "полицейской банды" предъявлены обвинения в