Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Победивший рак Буйнов перенес новую операцию
МИД РФ готов расшифровать Зеленскому все пункты Минских соглашений
Трамп передумал отправлять в Нью-Йорк войска
Политолог объяснила, зачем Путин поедет в Сербию
Финансист: отмена страховки может привести к росту ставок по ипотеке
Эксперт: Франция получит серьезную помощь на восстановление экономики
Врач: у российской вакцины только теоретическая готовность
Эксперт: после саммита ЕС Британия "кусает локти"
Карантин в Узбекистане продлили до конца июля

В США стремительно растет безработица

Мир

Число американцев, обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе, снова выросло на фоне того, что в ряде штатов зарегистрирован новый резкий скачок COVID-инфицирований.

Министерство труда Соединенных Штатов объявило сегодня, что на прошлой неделе было получено 1,4 млн заявлений - это на 109 тысяч больше, чем на неделей раньше, что вдвое превышает предпандемический рекорд в 695 тысяч человек, установленный в 1982 году.

Минтруд направил в Конгресс предложение о продлении срока выплат повышенных пособий по безработице, который истекает в последний день июля.

На своем ежедневном коронавирусном брифинге Дональд Трамп признал, что выплата дала людям "спасательный круг", предложил сократить сумму на 70%. Напомним, сейчас выплата составляет $600 в неделю.

Сенатор-демократ Рон Уайден, который настаивает на полном продлении пособия в размере 600 долларов до тех пор, пока кризис безработицы не ослабнет, заявил, что США стоят перед "пропастью" и что "без дополнительных выплат семьям будет трудно сводить концы с концами".

"У республиканцев были месяцы, чтобы предложить план продления сверхдоходных пособий по безработице, и им все еще нечего предложить", - сказал он.

Последние материалы
США и Великобритания обвинили Россию в испытании космического оружия
В США стремительно растет безработица
Путин и Трамп пообщались по телефону
Полиция Ирана сообщает о 87% увеличении контрабанды наркотиков
Пассажирский лайнер, перехваченный истребителями США, благополучно сел
Победивший рак Буйнов перенес новую операцию
Коротченко: "Сафронов предстанет перед судом не за публикации"
МИД РФ готов расшифровать Зеленскому все пункты Минских соглашений
Михаил Делягин: почему Зюганов не заступился за Платошкина
Партия Путина станет конкурентом "Единой России"
Популярное
Гипотезы. Наука
В Центральной Мексике найдены артефакты 33-тысячелетней давности

Артефакты, найденные археологами в пещере в Центральной Мексике, являются убедительным доказательством того, что люди заселяли континент на 15 тысяч лет раньше, чем принято считать.

В Центральной Мексике найдены артефакты 33-тысячелетней давности
Под колпаком: "ГАЗ" обязали отчитываться перед Минфином США
Экономика и бизнес
Под колпаком: "ГАЗ" обязали отчитываться перед Минфином США
Партии
Выплаты на детей предложили сделать ежемесячными
Здоровье
Врач предупредил россиян о серьезном "пляжном" заболевании
Василий Амирджанов Партия Путина станет конкурентом "Единой России" Василий Амирджанов Игорь Буккер Вызвана ли смерть Цезаря извержением вулкана Игорь Буккер Любовь Степушова Холодная война между США и Китаем становится все жарче Любовь Степушова
Комментарии
Владимир Зотов рассказал, какой сценарий разыгрывает Запад в Белоруссии
"Кристально чистый человек": Жириновский получил, что хотел
Макаревич собирается подать в суд на депутата из Новосибирска
Под колпаком: "ГАЗ" обязали отчитываться перед Минфином США
Макаревич собирается подать в суд на депутата из Новосибирска
Владимир Зотов рассказал, какой сценарий разыгрывает Запад в Белоруссии
Макаревич собирается подать в суд на депутата из Новосибирска
Блогера арестовали на неделю за неуважение к власти
В Краснодарском крае обманутым дольщикам компенсировали потери
Под колпаком: "ГАЗ" обязали отчитываться перед Минфином США
Холодная война между США и Китаем становится все жарче
В Краснодарском крае обманутым дольщикам компенсировали потери
США требуют от России "сломать" ядерное оружие
США требуют от России "сломать" ядерное оружие
Под колпаком: "ГАЗ" обязали отчитываться перед Минфином США
Под колпаком: "ГАЗ" обязали отчитываться перед Минфином США
Словарь спиртных напитков (от А до Я)
Под колпаком: "ГАЗ" обязали отчитываться перед Минфином США
Подведены итоги 30 лет украинской независимости
Подведены итоги 30 лет украинской независимости
Под колпаком: "ГАЗ" обязали отчитываться перед Минфином США
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ