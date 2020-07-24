В США стремительно растет безработица

Число американцев, обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе, снова выросло на фоне того, что в ряде штатов зарегистрирован новый резкий скачок COVID-инфицирований.

Министерство труда Соединенных Штатов объявило сегодня, что на прошлой неделе было получено 1,4 млн заявлений - это на 109 тысяч больше, чем на неделей раньше, что вдвое превышает предпандемический рекорд в 695 тысяч человек, установленный в 1982 году.

Минтруд направил в Конгресс предложение о продлении срока выплат повышенных пособий по безработице, который истекает в последний день июля.

На своем ежедневном коронавирусном брифинге Дональд Трамп признал, что выплата дала людям "спасательный круг", предложил сократить сумму на 70%. Напомним, сейчас выплата составляет $600 в неделю.

Сенатор-демократ Рон Уайден, который настаивает на полном продлении пособия в размере 600 долларов до тех пор, пока кризис безработицы не ослабнет, заявил, что США стоят перед "пропастью" и что "без дополнительных выплат семьям будет трудно сводить концы с концами".