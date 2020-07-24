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Полиция Ирана сообщает о 87% увеличении контрабанды наркотиков

Мир

Командующий иранской пограничной полицией заявил, что "за первые четыре месяца текущего иранского года (Новый год Иран отмечает 20 марта - прим.ред) было изъято на 87% больше наркотиков, переправляемых через границу, чем в аналогичный период прошлого года.

Всего по словам генерала Ахмадали Гударзи, за четыре месяца вдоль границ страны было захвачено 46 тонн наркотиков.

"Пограничная полиция использует электронные и оптические системы, радары, беспилотники и тепловизионные камеры для круглосуточного контроля границы. Сейчас, имея современную технику, мы можем эффективнее ловить наркоторговцев", -  отметил Гударзи.

Напомним, Иран, имеющий 900-километровую общую границу с Афганистаном, долгие годы используется в качестве основного канала контрабанды афганских наркотиков в Европу.

Страна потратила более $700 млн долларов на герметизацию своих границ и предотвращение транзита наркотиков, предназначенных для европейских, арабских и центральноазиатских стран.

Война с наркоторговлей, происходящей из Афганистана, унесла жизни почти 4000 иранских полицейских за последние четыре десятилетия.

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