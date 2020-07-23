МИД РФ готов расшифровать Зеленскому все пункты Минских соглашений

В четверг, 23 июля, украинский президент Владимир Зеленский в компании с Симонеттой Соммаругой, президентом Швейцарии, побывал в Станице Луганской.

Там он наконец-то объяснил, почему Украина не выполняет Минские соглашения:

"Я настаиваю на том, что каждый их (соглашений) пункт требует детальной расшифровки. Чтобы стало ясно - что мы можем выполнить, а что нет", - заявил Зеленский.

На эти слова отреагировала Мария Захарова, поблагодарив его за неожиданную откровенность.

«Наконец стало понятно, почему в последние годы, уже при Зеленском, всё это буксует. Просто он не понимал, что там (в документе) написано...Все уверены, что Киев саботирует "Минск", а оказывается, он просто не понимает содержания в общем-то простого и небольшого документа", - прокомментировала представитель российского МИД.

Захарова сообщила, что МИД России готов помочь украинскому лидеру и расшифровать все пункты, "лишь бы они уже выполняться начали".

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