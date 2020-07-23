Трамп передумал отправлять в Нью-Йорк войска

Президент США отказался от идеи направить в Нью-Йорк войска. Ранее Дональд Трамп намеревался таким образом бороться с преступностью и беспорядками.

Эта идея была резко принята мэром города. Билл де Блазио заявил, что как только в Нью-Йорк войдут войска, он подаст в суд на президента.

"Президент предположил отправить войска в Нью-Йорк — войска, федеральных агентов — я говорил об этом с президентом. Я не думаю, что отправка федеральных войск или федеральных агентов в Нью-Йорк каким-то образом обоснована, и я сказал ему об этом. Там нет федеральной собственности, которая находится под угрозой, поэтому президент сказал, что услышал меня, он сказал, что не будет этого делать", — сообщил губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.

Ранее президент США заявил, что антирасистские демонстрации привели к росту коронавирусных больных. Он не обвинил организаторов акций напрямую, но отметил, что митинги "заставили американцев ослабить бдительность в отношении пандемии":