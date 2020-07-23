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Эксперт: Франция получит серьезную помощь на восстановление экономики

Мир » Европа » Евросоюз

Французы — опытные экономисты и политики. Франция — одна из ведущих экономик Евросоюза. Поэтому страна быстрее других справится с кризисом.

Такое мнение "Правде.Ру" высказал старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений в РАН Владимир Оленченко.

"По итогам саммита Евросоюза Эммануэль Макрон выразил удовлетворение, поскольку, во-первых, план восстановления экономики был принят, во-вторых, он предполагает финансовую помощь и финансовые кредиты странам-участникам. И, соответственно, эти кредиты и субсидии будут распределяться по объему их экономики. В этом плане французы получат серьезную помощь от Евросоюза в деньгах.

Помощь будет серьезная и объемная. Правда, в будущем придется за нее расплачиваться. Но на данный момент, на момент восстановления экономики и на момент преодоления кризиса, она будет к месту и ко времени", — пояснил эксперт.

Пострадавшие сферы

Он отметил, что наиболее пострадавшей сферой в стране стал транспорт: пассажирские, грузовые, авто- и морские перевозки, железнодорожный и авиационный транспорт.

"Такое серьезное торможение экономики отражается в целом на ВВП. Другая сторона — это, конечно, туризм, который вносит существенный вклад в ВВП Франции. Дело в том, что на три месяца страна была закрыта для туристов. Соответственно, от этой отрасли доходов не поступало.

Во всех отраслях задействован большой объем людей. Главная проблема — это безработица, которая длилась три месяца", — объяснил Оленченко.

Также эксперт отметил, что сейчас властям Франции важно восстановить покупательский спрос. У граждан нет денег, поэтому они не стремятся брать товары. В итоге у промышленности нет стимула их производить.

Ранее "Правда.Ру" писала, что премьер-министр Франции заявил о масштабном экономическом спаде, который станет самым сильным за всю историю ведения статистики. В стране ожидают падение ВВП на 11%.

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