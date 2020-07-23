Эксперт: после саммита ЕС Британия "кусает локти"

Европейские страны еще раз показали, что значит общество демократически развитых и экономически процветающих стран. Такую оценку саммиту Евросоюза, на котором обсуждались вопросы восстановления экономики, дал руководитель Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН Алексей Арбатов.

Он отметил, что в условиях тяжелейшего кризиса, огромных человеческих и экономических потерь и решений страны Евросоюза сумели вместе выработать разумную политику выхода из непростой ситуации.

"Это, в первую очередь, оказание безвозмездной помощи тем государствам, которые являются членами сообщества, но сами не в силах из этого кризиса выбраться. Я думаю, что Великобритания сейчас кусает локти, потому что ей никто никакой помощи не окажет. У нее большие потери — и экономические, и жертвы, и в медицинском отношении. Она сама должна с этим справляться. Никто ей никаких денег ни даром, ни по льготным кредитам теперь не предоставит", — пояснил эксперт.

По мнению Арбатова, на самые большие "жертвы" при утверждении общего плана пришлось пойти так называемой "скупой четверке" и Германии.

"Они в экономическом плане благополучны и вынуждены безвозмездно от своих собственных граждан отрывать десятки или даже сотни миллиардов евро для того, чтобы помочь более бедным пострадавшим странам выбраться из этого кризиса. Они пошли на большие жертвы. Поначалу не хотели. Потому так долго саммит продолжался, пришлось их уговаривать, доказывать, что общее благо важнее собственного национального богатства и процветания", — заключил Алексей Арбатов.

Напомним, что по итогам саммита, который длился четыре дня, создан Фонд восстановления экономики Европы. 390 миллиардов евро будут распределены как субсидии, 360 миллиардов — как займы.