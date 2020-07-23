Карантин в Узбекистане продлили до конца июля

Ситуация с коронавирусом в Узбекистане остается сложной. Вместе со случаями заражения COVID растет количество заболеваний пневмонией.

Власти страны решили продлить карантинные меры.

"Растет число больных в тяжелом состоянии. Вместе с коронавирусом учащаются случаи пневмонии. В связи с этим, а также в целях замедления распространения инфекции, резкого снижения количества смертельных исходов президент согласился с предложением республиканской специальной комиссии о продлении карантинных ограничений", — заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Карантин сохранится до 1 августа.

С начала эпидемии в стране зарегистрировано 18 531 случай заражения коронавирусом. Жертвами инфекции стали 98 пациентов. Под наблюдением медиков остаются 8 560 человек, из них 100 — в тяжелом состоянии, еще 27 — в критическом.

Ранее "Правда.Ру" писала, что житель узбекского города Самарканд объявил себя "посланником божьим" и пообещал избавить мир от коронавируса, если его впустят в Китай. Мужчина участвовал в Афганской войне, где получил травму головы.