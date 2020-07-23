Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Певица Кайли Миноуг опубликовала песню с нового альбома
Автоэксперт: запретить использовать б/у запчасти – правильная идея
Губернатор Петербурга подписал закон о запрете баров в жилых домах
Аналитик: гуманитарные предметы на ЕГЭ должны быть устными
Блогера арестовали на неделю за неуважение к власти
В Москве попрощались с телеведущим Александром Беляевым
Австрия снова вводит обязательное ношение масок
Суд отклонил иск Бабарико на ЦИК Белоруссии
Макаревич собирается подать в суд на депутата из Новосибирска

Карантин в Узбекистане продлили до конца июля

Мир » Бывший СССР » Узбекистан

Ситуация с коронавирусом в Узбекистане остается сложной. Вместе со случаями заражения COVID растет количество заболеваний пневмонией.

Власти страны решили продлить карантинные меры.

"Растет число больных в тяжелом состоянии. Вместе с коронавирусом учащаются случаи пневмонии. В связи с этим, а также в целях замедления распространения инфекции, резкого снижения количества смертельных исходов президент согласился с предложением республиканской специальной комиссии о продлении карантинных ограничений", — заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Карантин сохранится до 1 августа.

С начала эпидемии в стране зарегистрировано 18 531 случай заражения коронавирусом. Жертвами инфекции стали 98 пациентов. Под наблюдением медиков остаются 8 560 человек, из них 100 — в тяжелом состоянии, еще 27 — в критическом.

Ранее "Правда.Ру" писала, что житель узбекского города Самарканд объявил себя "посланником божьим" и пообещал избавить мир от коронавируса, если его впустят в Китай. Мужчина участвовал в Афганской войне, где получил травму головы.

Последние материалы
Биологи обнаружили пластик в кишечнике глубоководных акул
Вызвана ли смерть Цезаря извержением вулкана
Экс-дипломат: вопрос Курильских островов решен не будет
Певица Кайли Миноуг опубликовала песню с нового альбома
Автоэксперт: запретить использовать б/у запчасти – правильная идея
Губернатор Петербурга подписал закон о запрете баров в жилых домах
Система маркировки лекарственных препаратов стартовала: ее "плюсы" и "минусы"
Аналитик: гуманитарные предметы на ЕГЭ должны быть устными
Блогера арестовали на неделю за неуважение к власти
В Москве попрощались с телеведущим Александром Беляевым
Популярное
Фигурное катание
Татьяна Тарасова стала тренером Евгении Медведевой

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова приступила к работе с призером Олимпийских игр Евгенией Медведевой.

Татьяна Тарасова стала тренером Евгении Медведевой
Владимир Зотов рассказал, какой сценарий разыгрывает Запад в Белоруссии
Новости Белоруссии
Владимир Зотов рассказал, какой сценарий разыгрывает Запад в Белоруссии
Экономика и бизнес
С глаз спала пелена: германский бизнес потребовал жесткого ответа США
Хоккей. Последние новости
Скончался олимпийский чемпион Александр Гусев
Игорь Буккер Вызвана ли смерть Цезаря извержением вулкана Игорь Буккер Любовь Степушова Холодная война между США и Китаем становится все жарче Любовь Степушова Василий Амирджанов Дегтярев отказался говорить с протестующими гражданами Василий Амирджанов
Комментарии
Владимир Зотов рассказал, какой сценарий разыгрывает Запад в Белоруссии
Макаревич собирается подать в суд на депутата из Новосибирска
Блогера арестовали на неделю за неуважение к власти
В Краснодарском крае обманутым дольщикам компенсировали потери
Под колпаком: "ГАЗ" обязали отчитываться перед Минфином США
Холодная война между США и Китаем становится все жарче
В Краснодарском крае обманутым дольщикам компенсировали потери
США требуют от России "сломать" ядерное оружие
США требуют от России "сломать" ядерное оружие
Под колпаком: "ГАЗ" обязали отчитываться перед Минфином США
Под колпаком: "ГАЗ" обязали отчитываться перед Минфином США
Словарь спиртных напитков (от А до Я)
Под колпаком: "ГАЗ" обязали отчитываться перед Минфином США
Подведены итоги 30 лет украинской независимости
Подведены итоги 30 лет украинской независимости
Под колпаком: "ГАЗ" обязали отчитываться перед Минфином США
Что тревожит Геннадия Зюганова
Подведены итоги 30 лет украинской независимости
США требуют от России "сломать" ядерное оружие
Подведены итоги 30 лет украинской независимости
Подведены итоги 30 лет украинской независимости
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ