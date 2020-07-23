Австрия снова вводит обязательное ношение масок

Власти Австрии снова обязали граждан надевать средства индивидуальной защиты при посещении магазинов и других общественных мест.

В ходе пресс-конференции правительства, состоявшейся 21 июля, канцлер Себастьян Курц заявил, что маски необходимо будет носить в супермаркетах, банках, на почте.

Кроме того, с 24 июля при въезде в страну граждане, прибывающие из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, должны предъявить справку с отрицательный тестов на COVID-19.

Напомним, что 15 июня в Австрии отменили обязательное ношение масок в закрытых помещениях, кроме общественного транспорта и аптек.

Но с 1 июля в стране стало увеличиваться число заболевших коронавирусом и в итоге превысило 100 человек. До этого в течение двух месяцев каждый день фиксировалось не более 30-40 случаев.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что масочный режим в России сохранится до появления вакцины.