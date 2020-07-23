Суд отклонил иск Бабарико на ЦИК Белоруссии

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Виктор Бабарико пожаловался на действия Центральной избирательной комиссии. Он недоволен тем, что ему отказали в регистрации в качестве кандидата на главный государственный пост.

Жалоба была направлена в Верховный суд Белоруссии. Однако Бабарико получил отказ и здесь.

"Отказать в возбуждении гражданского дела по жалобам Бабарико Виктора Дмитриевича на постановление Центральной комиссии… об отказе в регистрации кандидатом в президенты Республики Беларусь. Определение вступает в законную силу немедленно и обжалованию в апелляционном порядке не подлежит", — сообщается на сайте Верховного суда республики.

Отмечается, что Бабарико мог пожаловаться на действия ЦИК в течение трех дней с момента принятия решения. Однако он пропустил этот срок.

Ранее "Правда.Ру" писала, что предвыборные штабы трех кандидатов в президенты Белоруссии объединились. Речь идет о штабах Светланы Тихановской, Валерия Цепкало и Виктора Бабарико. Из троих только Тихановская официально зарегистрирована в качестве кандидата на пост главы республики. Остальным ЦИК отказала в регистрации.