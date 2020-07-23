Российский посол оценил политические отношения Москвы и Лондона

Посол РФ в Великобритании Андрей Келин рассказал об отношениях Москвы и Лондона.

"Отношения в последнее время были достаточно трудными, но они не сводятся к политике. Политические отношения, действительно, я бы сказал, на уровне "замораживания" или близко к тому", — сообщил он.

Но Келин отметил, что между Россией и Великобританией отношения развиваются в основном в области культуры, науки и экономики, несмотря на пандемию COVID-19.

По словам посла, именно Лондон настаивает на том, чтобы политические отношения с РФ были "заморожены".

Так, Россию обвиняют в том, что она вмешивалась во внутренние дела страны, в частности, в процедуру проведения референдума о независимости Шотландии 2014 года.

Москва все обвинения Великобритании отрицает.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Британия расширит полномочия спецслужб в борьбе со шпионажем.