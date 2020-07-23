Евросоюз и Британия никак не могут договориться по Brexit

Судьбу будущих отношений Евросоюза и Британии все никак не могут определить. Представители ЕС и выходящей из него страны в очередной раз не нашли согласия.

Как заявили в Евросоюзе, не исключено, что договоренности не будут достигнуты.

"Есть объективный риск отсутствия договорённости. Моя цель — это соглашение, но на данный момент мы ее не достигли", — подчеркнул главный переговорщик ЕС по вопросам Brexit Мишель Барнье.

Об отсутствии взаимопонимания на раннем этапе переговоров заявили и в Британии.

"К сожалению, ясно, что мы не достигнем в июле "взаимопонимания на раннем этапе по основным принципам, которые лягут в основу любого соглашения" — цели, которая была поставлена на встрече высокого уровня 15 июня. На той встрече премьер-министр в очередной раз изложил фундаментальные принципы, которые, как мы неоднократно говорили, должны лечь в основу любого будущего соглашения и которые являются естественными для будущего Великобритании, как экономически и политически независимой страны. Предложения ЕС, хотя и отражают позитивный настрой по отношению к заявлению премьер-министра, не отвечают этим условиям, и поэтому существенные сферы разногласий сохраняются", — пояснил главный переговорщик от Британии Дэвид Фрост.

Следующая встреча запланирована на 17 августа. Переходный период по выходу Британии из Евросоюза завершится в конце года. За это время нужно решить, как страна и союз будут взаимодействовать в дальнейшем.