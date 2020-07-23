Министры иностранных дел Китая, Индии, Бразилии и ЮАР приедут в Россию. Они встретятся накануне саммита БРИКС, который пройдет в нашей стране осенью.
"Министры иностранных дел стран БРИКС встретятся в начале сентября в Москве, что даст им возможность проанализировать все события, как мы можем усилить принципы и адаптировать БРИКС новым вызовам, свидетелями которых все мы стали в этом году", — сказал посол Индии в РФ Венкатеш Варма.
Ранее "Правда.Ру" писала, что председатель Китайской народной республики намерен в этом году приехать в Россию. Си Цзиньпин станет участником саммита БРИКС.
Напомним, между некоторыми странами БРИКС отношения стали более напряженными. Так, сложности возникли у Индии с Китаем, а также у Китая с Бразилией. В частности, сын бразильского президента Эдуарду Болсонару заявил, что за "современный Чернобыль", то есть коронавирус, ответственен Китай.
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