Главы МИД БРИКС приедут в Россию осенью

Министры иностранных дел Китая, Индии, Бразилии и ЮАР приедут в Россию. Они встретятся накануне саммита БРИКС, который пройдет в нашей стране осенью.

"Министры иностранных дел стран БРИКС встретятся в начале сентября в Москве, что даст им возможность проанализировать все события, как мы можем усилить принципы и адаптировать БРИКС новым вызовам, свидетелями которых все мы стали в этом году", — сказал посол Индии в РФ Венкатеш Варма.

Ранее "Правда.Ру" писала, что председатель Китайской народной республики намерен в этом году приехать в Россию. Си Цзиньпин станет участником саммита БРИКС.

Напомним, между некоторыми странами БРИКС отношения стали более напряженными. Так, сложности возникли у Индии с Китаем, а также у Китая с Бразилией. В частности, сын бразильского президента Эдуарду Болсонару заявил, что за "современный Чернобыль", то есть коронавирус, ответственен Китай.