Си Цзиньпин приедет в Россию в этом году

Си Цзиньпин не отказывается от планов посетить Россию в 2020 году. Он станет участников саммитов ШОС и БРИКС.

Оба саммита запланированы в России.

"Основные пункты политической повестки второго полугодия текущего года сохраняются в нашем рабочем графике. Это участие председателя КНР Си Цзиньпина в саммитах ШОС и БРИКС в России", — рассказал посол России в Китае Андрей Денисов.

Мероприятия должны были пройти в июле 2020 года. Но из-за эпидемии коронавируса их перенесли на осень.

Между тем, запланирован и ответный визит Владимира Путина. Президент России во втором полугодии намерен посетить Китай. Точная дата поездки не озвучивается.

Ранее "Правда.Ру" писала, что си Цзиньпин поздравил Владимира Путина с удачным проведением общероссийского голосования по внесению поправок в Конституцию России. По его мнению, это значительный шаг для укрепления российской государственности.

Напомним, что о планах Си Цзиньпина посетить Россию говорилось и ранее. Председатель Китайской народной республики намеревался приехать в Москву на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.