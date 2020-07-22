Британия расширит полномочия спецслужб в борьбе со шпионажем

Британское правительство планирует предоставить спецслужбам большие полномочия по борьбе со шпионажем. Это будет прописано в новом законодательстве, которое власти собираются принять после того, как был опубликован доклад комитета парламента по деятельности служб разведки и безопасности.

Как сообщает The Times, цель правительства страны в том, чтобы сделать Великобританию более защищенным государством от возможных действий противников.

Планируется ввести официальный "реестр иностранных агентов". Нарушителям будет грозить тюремное заключение или депортация.

В опубликованном 21 июля докладе сообщается, что российские СМИ снимали сюжеты, направленные на поддержку Brexit, однако оценить результат этого влияния не представляется возможным. Также авторы доклада отмечают, что в период правления Владимира Путина Российская Федерация превратилась из потенциального партнера в явную угрозу.