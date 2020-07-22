Регулярных рейсов в Грузию не будет до конца лета

Регулярных рейсов в Грузию этим летом можно не ждать. Власти страны продлили ограничения на регулярное авиасообщение.

Оно будет действовать до конца августа.

"В рамках предотвращения распространения коронавируса ограничение продлится с 21 июля 2020 года и будет действовать до 31 августа 2020 года", — сообщает Агентство гражданской авиации Грузии.

Однако есть исключения. Регулярное авиасообщение откроют для полетов в три города мира — Париж, Мюнхен и Ригу. С авиакомпаниями, которые будут совершать перелеты, уже есть договоренности.

Так, из Мюнхена в Тбилиси и обратно пассажиров будет возить Lufthansa. Первый рейс запланирован на 2 августа. Самолеты будут летать дважды в неделю.

Во Францию граждане Грузии смогут улететь авиакомпанией Air France, которая совершит первый полет по маршруту Париж-Тбилиси-Париж 8 августа.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Грузия получит деньги на восстановление экономики, которая пострадала от коронавируса. Финансирование окажет Азиатский банк инфраструктурных инвестиций. Речь идет о сумме в 45 миллионов евро.