Китай может закрыть консульство США в Ухане

Власти Китая рассматривают возможность закрыть американское консульство в Ухане. Данная инициатива будет ответом Поднебесной на решение Соединенных Штатов закрыть консульство КНР в Хьюстоне.

Ранее Ван Вэньбинь, представитель МИД Китая, заявил, что власти Китая готовы к решительным ответным мерам. Он призвал американские власти изменить свое решение и отозвать требование о закрытии консульства в Хьюстоне.

22 июля США потребовали в течение трех дней закрыть генеральное консульство Китая в Хьюстоне. Об этом сообщил господин Вэньбинь.

Запрос от американской стороны подтвердила представитель Госдепартамента США Морган Ортагус. Она аргументировала данное решение необходимостью защиты интеллектуальной собственности и сведений США.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что холодная война между США и Китаем становится все жарче.