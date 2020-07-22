Президент Бразилии заболел коронавирусом второй раз

У президента Бразилии вновь диагностировали коронавирус. Жаир Болсонару чувствует себя хорошо и находится на самоизоляции.

Как сообщает портал G1, ссылаясь на администрацию президента, в начале июля у главы государства появились симптомы COVID-19.

"Тест, сделанный президентом накануне, 21 июля, показал положительный результат", — пояснили в администрации Болсонару.

Напомним, в марте глава Бразилии уже болел коронавирусом. Тогда у одного из приближенных к президенту чиновников выявили инфекцию, из-за чего пришлось проверить и главу государства. Как сообщали бразильские СМИ, тест оказался положительным.

Ранее "Правда.Ру" писала, что коронавирусом успели переболеть многие политические деятели. В Армении это был премьер-министр Никол Пашинян, в Монако — князь Альберт II, в Великобритании — принц Уэльский, премьер-министр Борис Джонсон, в России — премьер-министр Михаил Мишустин и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Казахстане — бывший президент Нурсултан Назарбаев.