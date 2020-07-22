По информации издания "Суспільне", протесты против введенного режима дистанционного обучения прошли в нескольких городах Украины.
Как сообщает ведомство, в акциях приняли участие более двухсот человек.
"На мероприятие пришло около 250 участников", — сообщается на сайте издания.
По информации агентства, протестующие собирали подписи, которые позже планируют передать в высшие инстанции области и страны.
От Украины могут отделиться восемь областей в случае нового Майдана. Такое мнение высказал бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.