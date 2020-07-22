Украинцы устроили протесты из-за дистанционного обучения

По информации издания "Суспільне", протесты против введенного режима дистанционного обучения прошли в нескольких городах Украины.

Как сообщает ведомство, в акциях приняли участие более двухсот человек.

"На мероприятие пришло около 250 участников", — сообщается на сайте издания.

По информации агентства, протестующие собирали подписи, которые позже планируют передать в высшие инстанции области и страны.