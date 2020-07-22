Сербия готова с НАТО дружить, но не вступать

Сербия не планирует нарушать свой военный нейтралитет, но хочет продуктивных отношений с НАТО. Власти страны рассчитывают на понимание своей позиции со стороны партнеров альянса. Об этом заявил глава сербского МИД Ивица Дачич.

"Снова отмечу, что политика военного нейтралитета Сербии ни на минуту не ставится под вопрос, остается нашей фундаментальной и известной позицией, которую НАТО, ее члены и партнеры, как и другие страны, полностью уважают. Так же как мы уважаем выбор наших соседей и других государств в пользу членства в НАТО или в других военных союзах, ожидаем понимания и нашего сотрудничества со странами — не членами НАТО, что не наносит ущерб нашим отношениям с НАТО и ее членами, и наоборот", — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Сербии.

По его словам, особенно важно для Сербии присутствие миротворцев в Косово и Метохии.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в начале июля в Сербии прошли массовые протесты. Граждане выступили яростно против введения ограничительных мер из-за коронавируса. Президент страны Александр Вучич отметил, что митинги были "хорошо организованы", но доказательств причастности России к этому нет.