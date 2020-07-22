Число инфицированных коронавирусом в Индии почти достигло 1,2 млн

Число коронавирусных больных в Индии выросло на 37,7 тысячи человек. Скончались 648 пациентов.

По данным министерства здравоохранения и семейного благополучия, с начала эпидемии в стране число заражений COVID приблизилось к отметке в 1,2 миллиона случаев. Жертвами инфекции стали уже 28 732 местных жителя. Выздоровели 753 049 человек, под наблюдением медиков остаются 411 133 пациента.

Больше всего инфицированных в штате Махараштра. Здесь положительные тесты на коронавирус получили 327 031 человек. Также много больных в штате Тамилнад, где выявлено 180 643 случая. На третьем месте округ Дели со 125 096 случаями заражения коронавирусом.

Индия находится на третьем месте в мире по количеству заражений коронавирусом. При этом, по данным властей, в стране один из самых низких показателей смертности на миллион жителей. Больше 62% инфицированных смогли победить заболевание.

Ранее сообщалось, что иностранцы, приезжающие в Индию, должны сами оплатить свой карантин. Причем цель приезда значения не имеет, новоприбывший должен две недели провести на карантине. Предстоит оплатить семидневное пребывание в государственном центе, а потом еще неделю находиться на самоизоляции.