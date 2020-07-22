Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Рой Джонс согласился на бой с Майком Тайсоном
В Молдавии и на Украине найдены предки страусов
Премьер-министр РФ: бизнесу кредитовали 93 миллиарда рублей под 0%
Мишустин назвал медиков главными героями в борьбе с коронавирусом
Россиянам вернут по 15000 рублей за отдых на курортах России
Число инфицированных коронавирусом в Индии почти достигло 1,2 млн
Футбольный клуб в Канаде сменил название из-за обвинений в расизме
Антропологи уточнили теорию Дарвина: выживает самый дружелюбный
В Москве вновь растет число инфицированных коронавирусом

Жители России судятся с Трампом

Мир » Северная Америка » США и Канада

Россияне, турки, украинцы, белорусы и представители других стран подали в суд на президента США. Они выиграли грин-карты и требуют, чтобы их пустили в Соединенные штаты Америки.

Среди пострадавших также граждане Армении, Узбекистана, Египта, Сирии, Киргизии, Таджикистана, Палестины. Все они выиграли в лотерею, которую проводит Госдеп, и получили право жить в США. Однако из-за эпидемии коронавируса в страну их не пустили.

При этом люди успели продать квартиры, в которых жили, уволиться с работы, приобрести билеты на самолет. Между тем, выигравшим грин-карту дается определенное время для переезда в США, и у многих оно вот-вот истечет.

Напомним, что сейчас американские консульства в других странах закрыты и не выдают визы, не проводят собеседования. С апреля в США запрещен въезд иностранцев, в том числе тех, кто выиграл в лотерею.

Пострадавшие подали в суд, указав в качестве истца президента США Дональда Трампа. Они считают, что американские власти превысили свои полномочия и просят отменить апрельский указ о запрете на въезд. Также они требуют допустить их до интервью, продлить визы и принять обладателей грин-карт на американской территории.

Ранее "Правда.Ру" писала, что депутат Государственной Думы Алексей Чепа предложил запретить в России американскую лотерею на получение грин-карт.

Последние материалы
Рой Джонс согласился на бой с Майком Тайсоном
В Молдавии и на Украине найдены предки страусов
Премьер-министр РФ: бизнесу кредитовали 93 миллиарда рублей под 0%
Жители России судятся с Трампом
Мишустин назвал медиков главными героями в борьбе с коронавирусом
Россиянам вернут по 15000 рублей за отдых на курортах России
Число инфицированных коронавирусом в Индии почти достигло 1,2 млн
Футбольный клуб в Канаде сменил название из-за обвинений в расизме
Антропологи уточнили теорию Дарвина: выживает самый дружелюбный
В Москве вновь растет число инфицированных коронавирусом
Популярное
Новости Украины
Украина может потерять восемь областей из-за нового Майдана

От Украины могут отделиться восемь областей в случае нового Майдана. Такое мнение высказал бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.

Украина может потерять восемь областей из-за нового Майдана
Певец Юрий Антонов срочно госпитализирован
Российский шоу-бизнес
Певец Юрий Антонов срочно госпитализирован
Здоровье
В Испании число зараженных коронавирусом выросло на 400%
Прибалтика
Можно радоваться? Что получили Латвия, Литва и Эстония от ЕС по семилетнему бюджету
Василий Амирджанов Дегтярев отказался говорить с протестующими гражданами Василий Амирджанов Усам Оздемиров От кризиса к росту, от волокиты к "цифре" Усам Оздемиров Любовь Степушова Можно радоваться? Что получили Латвия, Литва и Эстония от ЕС по семилетнему бюджету Любовь Степушова
Комментарии
"Регион наполнен ядерным оружием": чем чреват конфликт Индии и Китая
Корабль России — лучше, чем "Мистраль"
Режиссер из Украины снимает фильм о гомосексуалистах-казаках
Подведены итоги 30 лет украинской независимости
Подведены итоги 30 лет украинской независимости
Подведены итоги 30 лет украинской независимости
Путин хочет поехать в Хабаровск
"Серьёзное дело": Дегтярёв о своем назначении
Путин хочет поехать в Хабаровск
Путин хочет поехать в Хабаровск
"Кристально чистый человек": Жириновский получил, что хотел
Путин хочет поехать в Хабаровск
Журналист в США Сафронов: участникам протестов "разрешили пограбить"
Подведены итоги 30 лет украинской независимости
Подведены итоги 30 лет украинской независимости
Почему в России не будет бунта безумных меньшинств
Почему в России не будет бунта безумных меньшинств
Журналист в США Сафронов: участникам протестов "разрешили пограбить"
"Все агенты Кремля": британские депутаты ополчились на "Лондонград"
Маркедонов: внекарабахское направление конфликта более опасно
"Платошкин — истинный патриот": как живет под домашним арестом опальный политик
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ