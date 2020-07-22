Жители России судятся с Трампом

Россияне, турки, украинцы, белорусы и представители других стран подали в суд на президента США. Они выиграли грин-карты и требуют, чтобы их пустили в Соединенные штаты Америки.

Среди пострадавших также граждане Армении, Узбекистана, Египта, Сирии, Киргизии, Таджикистана, Палестины. Все они выиграли в лотерею, которую проводит Госдеп, и получили право жить в США. Однако из-за эпидемии коронавируса в страну их не пустили.

При этом люди успели продать квартиры, в которых жили, уволиться с работы, приобрести билеты на самолет. Между тем, выигравшим грин-карту дается определенное время для переезда в США, и у многих оно вот-вот истечет.

Напомним, что сейчас американские консульства в других странах закрыты и не выдают визы, не проводят собеседования. С апреля в США запрещен въезд иностранцев, в том числе тех, кто выиграл в лотерею.

Пострадавшие подали в суд, указав в качестве истца президента США Дональда Трампа. Они считают, что американские власти превысили свои полномочия и просят отменить апрельский указ о запрете на въезд. Также они требуют допустить их до интервью, продлить визы и принять обладателей грин-карт на американской территории.

Ранее "Правда.Ру" писала, что депутат Государственной Думы Алексей Чепа предложил запретить в России американскую лотерею на получение грин-карт.