Реклама фильма помогла освободить заложников в Луцке. Террорист поставил условия и выполнил их.

Напомним, что захват заложников произошел в украинском Луцке накануне. Мужчина угрожал взорвать пассажирский автобус. В переговорах участвовал даже президент страны Владимир Зеленский. Ему пришлось сделать рекламу фильму "Земляне", как того потребовал террорист.

"Мы с ним говорили 7-10 минут. Мы договорились, что он сделает первый шаг. Он отпустит нескольких наших людей. Я попросил его отпустить раненого, беременную женщину и ребенка. Он сказал, что раненого нет, что это был блеф. Поэтому договорились, что он отпустит трех человек, и я после этого запишу видео.

После того как видео выйдет в соцсети, он через полчаса выпускает всех людей. Примерно так и произошло: 30-40 минут, и он отпустил заложников… Если мы можем что-то делать без штурма, если мы можем не рисковать жизнью хотя бы одного человека, то… я с такими принципами живу, жил и буду жить", — рассказал Владимир Зеленский.