Плотина на Ниле скоро перестанет быть яблоком африканского раздора

Эфиопия, Египет и Судан в ходе заседания Африканского Союза под председательством президента ЮАР Сирила Рамафосы договорились возобновить переговоры по водохранилищу Гранд Ренессанс дам на Голубом Ниле.

Этот проект остается источником дипломатической напряженности с тех пор, как его строительство началось в Эфиопии в 2011 году.

Власти страны не раз заявляли, что гидроэлектростанция очень важна для экономики Эфиопии и является "жизненно важным источником энергии".

Если плотина заработает, она будет вырабатывать 6000 мегаватт, что сделает ее самой большой гидроэлектростанцией в Африке. Она обеспечит электроэнергией около 65 миллионов эфиопов, которые в настоящее время не имеют регулярного электроснабжения.

Но Египет и Судан, которые находятся ниже по течению, опасаются, что большая плотина значительно сократит их доступ к воде.

Долгие годы напряженных переговоров так и не смогли привести к консенсусу о том, как и когда наполнить водохранилище и сколько воды оно должно выпустить.