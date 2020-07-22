Эфиопия, Египет и Судан в ходе заседания Африканского Союза под председательством президента ЮАР Сирила Рамафосы договорились возобновить переговоры по водохранилищу Гранд Ренессанс дам на Голубом Ниле.
Этот проект остается источником дипломатической напряженности с тех пор, как его строительство началось в Эфиопии в 2011 году.
Власти страны не раз заявляли, что гидроэлектростанция очень важна для экономики Эфиопии и является "жизненно важным источником энергии".
Но Египет и Судан, которые находятся ниже по течению, опасаются, что большая плотина значительно сократит их доступ к воде.
Долгие годы напряженных переговоров так и не смогли привести к консенсусу о том, как и когда наполнить водохранилище и сколько воды оно должно выпустить.
Это связано с отменой большинства ограничений, сообщили в Минздраве страны.