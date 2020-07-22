Двух российских моряков в Греции приговорили к 506 годам тюрьмы

Двух российских моряков — Константина Семенова и Ивана Возниковцева — греческий суд приговорил к 506 годам заключения за перевозку незаконных мигрантов. По 253 года каждому.

Об этом сегодня сообщил правозащитник Иван Мельников, вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека.

По его словам, помимо организации нелегальной миграции, морякам предъявлялось обвинение в торговле людьми и незаконном пересечении границы страны.