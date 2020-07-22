А стоит ли? Канье Уэст спросил, ждут ли его на президентском кресле

Американский исполнитель музыки в стиле рэп спросил у своих подписчиков про его участие в выборах. Рэпер намекнул о том, что планирует баллотироваться на пост президента США в 2024 году.

"2020VISION или, может, "24… Вы все хотите, чтобы я баллотировался или не?" — написал рэпер в Twitter, прикрепив к посту фото со списком названий композиций из своего будущего музыкального альбома.

Действующий президент Америки Дональд Трамп ранее утверждал, что темнокожему человеку будет нетрудно набрать достаточное количество голосов для того, чтобы возглавить страну.