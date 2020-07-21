Спецназ "взял" террориста в Луцке, заложники освобождены

Максим Кривош, который 21 июля захватил и удерживал заложников в украинском Луцке, задержан силами спецназа. Трое заложников освобождены.

Штурм начался практически сразу после того, как президент Украины Владимир Зеленский выполнил требование террориста и разместил на свой странице в Facebook видеообращение с призывом "всем смотреть фильм "Земляне" 2005 года" - именно этого хотел от главы государства Кривош. Сейчас ролик президентом уже удален.

По словам Арсена Авакова, министра МВД Незалежной, освобожденные заложники в медицинской помощи не нуждаются.

Сам 12-часовой захват автобуса Аваков назвал терактом. По его словам у Максима Кривоша были сообщники, один из которых задержан и "уже дает показания".

О террористе Кривоше известно, что он - уроженец России, сменивший гражданство на украинское. Ранее сидел в тюрьме за групповой разбой.