Спецназ "взял" террориста в Луцке, заложники освобождены

Максим Кривош, который 21 июля захватил и удерживал заложников в украинском Луцке, задержан силами спецназа. Трое заложников освобождены.
Штурм начался практически сразу после того, как президент Украины Владимир Зеленский выполнил требование террориста и разместил на свой странице в Facebook видеообращение с призывом "всем смотреть фильм "Земляне" 2005 года" - именно этого хотел от главы государства Кривош. Сейчас ролик президентом уже удален.
По словам Арсена Авакова, министра МВД Незалежной, освобожденные заложники в медицинской помощи не нуждаются.
Сам 12-часовой захват автобуса Аваков назвал терактом. По его словам у Максима Кривоша были сообщники, один из которых задержан и "уже дает показания".
О террористе Кривоше известно, что он - уроженец России, сменивший гражданство на украинское. Ранее сидел в тюрьме за групповой разбой.
Это связано с отменой большинства ограничений, сообщили в Минздраве страны.